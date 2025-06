Fregene chiusa la pineta monumentale | alto pericolo crolli

La storica Pineta Monumentale “Federico Fellini” di Fregene chiude per un mese: un provvedimento necessario a salvaguardare la sicurezza dei visitatori, minacciata da alberi malati e in condizioni precarie. Questo episodio mette in luce un trend crescente nella tutela del patrimonio naturale, dove la salute degli ecosistemi diventa prioritaria. È fondamentale riflettere su come preservare questi luoghi iconici per le generazioni future.

Alberi malati, vecchi e infestati: per motivi di sicurezza, la storica Pineta Monumentale “Federico Fellini” di Fregene – precisamente nell’Area A – resterà chiusa al pubblico a partire dal 3 giugno e per circa trenta giorni. Lo ha deciso il Comune di Fiumicino con l’ordinanza sindacale n.21 del 30 maggio 2025, firmata dal sindaco Mario Baccini, dopo un’attenta perizia fitostatica sugli oltre 700 esemplari di Pinus Pinea presenti nel parco urbano. Dalle analisi eseguite da tecnici e agronomi, ben 121 pini sono risultati a estrema propensione al cedimento (classe D), e quindi a rischio crollo. Di questi, 89 alberi verranno immediatamente abbattuti, in un’operazione urgente motivata dalla tutela dell’incolumità pubblica e privata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

