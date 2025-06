Freedom Flotilla | parte da Catania la missione ' Madleen' per Gaza

È salpata da Catania la "Madleen", la nuova missione della Freedom Flotilla diretta a Gaza, in un contesto di crescente attenzione internazionale per i diritti umani. Nonostante le minacce, l'imbarcazione, descritta come "piccola ma potente", rappresenta un simbolo di resistenza e speranza. La partenza da San Giovanni Li Cuti non è solo un viaggio, ma un atto di coraggio che richiama l'attenzione su una situazione che continua a dividere il mondo.

AGI - È partita da Catania una nuova missione della Freedom Flotilla diretta a Gaza, dopo quella della Conscience, nave umanitaria bombardata da droni. Si tratta della "Madleen", un'imbarcazione che gli organizzatori assicurano " piccola ma potente ". L'imbarcazione ha preso il largo dal porticciolo catanese di San Giovanni Li Cuti, preceduto da una serie di manifestazioni alle quali hanno partecipato, tra gli altri, l'attivista contro il cambiamento climatico Greta Thunberg e Liam Cunningham, attore ne Il Trono di Spade. Una missione simbolica contro l'assedio a Gaza. "Gli aiuti umanitari a bordo dell'imbarcazione non sono tanti, non si tratta di una nave umanitaria – hanno spiegato questa mattina gli organizzatori della missione – poiché ciò che ci interessa è spezzare l'assedio al quale è sottoposta Gaza". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Freedom Flotilla: parte da Catania la missione 'Madleen' per Gaza

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l'imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

