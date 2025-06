Frattesi Inzaghi scintille durante Psg Inter? Retroscena di quanto successo a Monaco Ora l’obiettivo Juve può partire in questo caso ecco la ricostruzione

Scintille tra Frattesi e Inzaghi durante la finale PSG-Inter: un retroscena che scuote le dinamiche nerazzurre. Con l'assenza di Frattesi, le tensioni si intensificano, aprendo a nuove possibilità, tra cui un obiettivo Juve che potrebbe decollare. Questo evento non solo evidenzia le frizioni interne, ma segna anche un momento cruciale nella corsa ai trasferimenti, dove strategia e opportunità si intrecciano in un panorama calcistico in continua evoluzione.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nella pesante finale persa ieri dall' Inter contro il PSG, Davide Frattesi non è nemmeno entrato in campo. Un'esclusione che ha pesato parecchio sul classe '99: secondo la Rosea, subito dopo il quinto gol dei parigini, il centrocampista si sarebbe avvicinato a Inzaghi chiedendo spiegazioni con tono nervoso. Un confronto rapido, che racconta però tutta la frustrazione di un giocatore rimasto ai margini per troppo tempo.

Il recente confronto tra Inzaghi e Frattesi segna un punto cruciale per l'Inter: il giovane talento chiede spiegazioni sul suo utilizzo.

