Frattesi Inter scintille con Inzaghi per il mancato cambio? Spunta il retroscena a sorpresa dopo il KO col PSG!

Dopo il ko contro il PSG, la tensione tra Frattesi e Inzaghi cresce: il centrocampista ha chiesto chiarimenti sul mancato cambio. Un episodio che evidenzia il clima di nervosismo nell’Inter, un team in cerca di identità e risultati. Questo è solo uno dei tanti segnali nel calcio moderno, dove la pressione e le aspettative si fanno sentire come mai prima. Come risponderà Inzaghi a queste scintille? La prossima partita sarà cruciale!

Frattesi Inter, scintille con Inzaghi per il mancato cambio di ieri sera. Il centrocampista avrebbe nervosamente chiesto spiegazioni al tecnico. Fa strano pensare a quante cose siano cambiate dall’andata dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Proprio all’Allianz Arena – che mesi dopo sarebbe diventato teatro di una delle più grandi umiliazioni nella storia nerazzurra – i meneghini si imponevano per 2-1 grazie ad un gol al 88? di Davide Frattesi. Una rete che sembrava aver cambiato il destino della squadra di Inzaghi e, soprattutto, quello del centrocampista ex Sassuolo, che poi avrebbe segnato anche il gol del definitivo 4-3 nell’epica semifinale contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, scintille con Inzaghi per il mancato cambio? Spunta il retroscena a sorpresa dopo il KO col PSG!

