Frattesi Inter | Avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli non averlo potuto fare fa male

Le parole di Davide Frattesi dopo la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League risuonano forti nel cuore di ogni tifoso. "Avrei voluto essere lì a combattere con i miei fratelli", scrive, esprimendo il desiderio di lottare per una vittoria condivisa. Questo momento non è solo un capitolo sportivo, ma riflette la crescente tensione nel mondo del calcio, dove ogni emozione conta e ogni giocatore sogna di fare la storia. Chi sarà il prossimo a rialzarsi?

Le parole di Davide Frattesi sui social network dopo la sconfitta dell’Inter contro il PSG in finale di Champions League Davide Frattesi ha scritto un lungo post sui social dopo la sconfitta in finale di Champions League dell’Inter contro il PSG. Di seguito le parole del centrocampista nerazzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Frattesi Inter: «Avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli, non averlo potuto fare fa male»

Leggi anche Calciomercato Inter, anche Atletico Madrid e Manchester United su Davide Frattesi - Le voci di mercato su Davide Frattesi si sono intensificate dalla fine del 2024, con interesse da Inter, Atletico Madrid e Manchester United.

Cosa riportano altre fonti

INTER - Frattesi: "Volevo essere in campo a lottare con i miei fratelli, fa male non averlo potuto fare"

Secondo napolimagazine.com: Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, commenta su Instagram la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG: "Sono distrutto… Non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo. Un anno ...

Frattesi: «Distrutto! Mi ha fatto male non entrare. Essere interista? L’ho capito»

Segnala inter-news.it: Frattesi parla all'indomani di Psg-Inter, finale di Champions League. Il centrocampista romano, che ieri avrebbe avuto un battibecco con Simone Inzaghi, - Leggi su Inter-News ...

Frattesi tra amarezza e orgoglio: "Sono distrutto, fa male non aver potuto essere in campo. Ma in questi mesi ho capito..."

Come scrive msn.com: "Sono distrutto… Non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo". Così Davide Frattesi sul suo profilo Instagram a 24 ore dalla batosta in finale di Champions contro il Psg. "Un anno di sacrifici, sudore, ...