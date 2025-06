Frattesi il retroscena durante PSG-Inter che lo allontana dai nerazzurri | può restare in Serie A

Frattesi, protagonista di un retroscena che ha infiammato il dibattito calcistico, potrebbe dire addio ai nerazzurri dopo la finale di Champions contro il PSG. In un momento in cui la Serie A si prepara a rinnovarsi, l'uscita del giovane talento potrebbe rappresentare un cambiamento epocale per il club. Con squadre pronte a bussare alla sua porta, l'addio di Frattesi potrebbe dare il via a una nuova era nel nostro campionato. Sarà davvero la fine di una storia?

Il centrocampista nerazzurro sarebbe diventato protagonista di un retroscena durante la finale di Champions, che lo avvicinerebbe a un addio (LaPresse) – SerieANews.com La disfatta in finale di Champions League contro il PSG, lascerà degli strascichi importanti sul futuro dell'Inter. Una figuraccia storica, che andrà analizzata attentamente anche tra i protagonisti. Impensabile alla vigilia un risultato di questo tipo, che porterà a uno scossone pesante anche per il calciomercato. Non solo per la sessione che incomincerà il prossimo 1 luglio, ma anche per quella speciale che ha avuto inizio oggi e che durerà per le prossime due settimane.

Duro confronto Frattesi-Inzaghi durante la finale PSG-Inter

Frattesi-Inzaghi, duro confronto dopo Psg-Inter: cosa si sono detti negli spogliatoi

"Perché non mi hai fatto entrare?" Battibecco Frattesi-Inzaghi, il retroscena del confronto al termine della partita

