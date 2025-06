Frattesi il messaggio dopo PSG Inter | Sono distrutto non ce lo aspettavamo! So che abbiamo deluso tante persone… – FOTO

Dopo la sconfitta contro il PSG, Davide Frattesi si sfoga su Instagram, esprimendo il suo dolore e la delusione per le aspettative infrante. "Sono distrutto", scrive, un sentimento che risuona in tutta la tifoseria interista. Questo momento di fragilità ci ricorda quanto sia intenso il legame tra squadra e fan, un tema sempre più attuale nel calcio moderno, dove la pressione dei risultati pesa come un macigno. La resilienza sarà la chiave per rialzarsi!

Frattesi, il messaggio dopo PSG Inter: «Sono distrutto, non ce lo aspettavamo! So che abbiamo deluso tante persone.» – FOTO. Cosi dopo PSG Inter, Davide Frattesi sul suo profilo Instagram: IL MESSAGGIO- « Sono distrutto. Non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo. Un anno di sacrifici, sudore, allenamenti, ritiri, viaggi, rientri di notte a orari improbabili per poi veder svanire tutto in un attimo. In questo viaggio abbiamo vissuto delle emozioni incredibili che rimarranno impresse nella mia mente. Ieri avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli, e il fatto di non averlo potuto fare fa male.

