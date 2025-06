Frattesi | Distrutto! Mi ha fatto male non entrare Essere interista? L’ho capito

Frattesi condivide il suo dolore su Instagram dopo la deludente finale di Champions League contro il PSG. La sua ammissione mette in luce un sentimento comune tra i tifosi interisti: la frustrazione di non aver raggiunto l’apice. Questo episodio ci ricorda quanto il calcio possa essere una montagna russa emotiva, dove ogni sfida risveglia passioni e aspettative. Riuscirà l’Inter a rialzarsi e a costruire un futuro brillante?

Frattesi parla all’indomani di Psg-Inter, finale di Champions League. Il centrocampista romano, che ieri avrebbe avuto un battibecco con Simone Inzaghi, scrive così. IL POST ALL’INDOMANI DI PSG-INTER – Come Benjamin Pavard, anche Davide Frattesi si è fornito di Instagram per esprimere il suo stato d’animo post finale di Champions League: « Sono distrutto . Non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo. Un anno di sacrifici, sudore, allenamenti, ritiri, viaggi, rientri di notte a orari improbabili per poi veder svanire tutto in un attimo. In questo viaggio abbiamo vissuto delle emozioni incredibili che rimarranno impresse nella mia mente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi: «Distrutto! Mi ha fatto male non entrare. Essere interista? L’ho capito»

Leggi anche Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 5-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Frattesi-Inzaghi, duro confronto nel post partita all'Allianz Arena: «Perché non mi ha fatto entrare?»

Si legge su msn.com: Un’umiliazione così grande, che resterà nella storia della Champions per sempre, non se l’aspettava nessuno. Così come non potrà dimenticarla Frattesi, che ...

Inter, duro confronto Frattesi-Inzaghi e rottura: "Perché non mi hai fatto giocare?"

Secondo msn.com: Il centrocampista e rimasto in panchina nei novanta minuti della finale. Si sarebbe aspettato piu considerazione e lo ha fatto notare ...

Frattesi-Inzaghi, duro confronto nel post partita all'Allianz Arena: «Perché non mi hai fatto entrare?»

Scrive msn.com: Un’umiliazione così grande, che resterà nella storia della Champions per sempre, non se l’aspettava nessuno. Così come non potrà dimenticarla Frattesi, che ...