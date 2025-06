Fraternità e resilienza civile | i risultati di due anni del Patto di Comunità

Il 30 maggio si è celebrato il “Patto di Comunità”, un esempio tangibile di come la collaborazione tra cittadini possa trasformare le nostre città. In un'epoca in cui la resilienza civile è fondamentale, questo incontro ha messo in luce storie di fraternità e innovazione sociale. Scopri come piccoli gesti possano generare grandi cambiamenti: l’unità è la chiave per affrontare le sfide del nostro tempo! Non perdere l'opportunità di essere parte di questo progetto.

Lo scorso venerdì 30 maggio alle 17, presso lo Sportello Sociale Dignitatem (via Cattaneo 145147), si è tenuto l’incontro pubblico 'Due anni del Patto di Comunità - Fraternità e resilienza civile', un’occasione di restituzione alla cittadinanza di un’esperienza concreta di rigenerazione urbana e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Fraternità e resilienza civile: i risultati di due anni del Patto di Comunità

