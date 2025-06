Fratelli d’Italia | Tagli per le strade provinciali? La sinistra utilizzi le risorse a disposizione

Fratelli d'Italia alza la voce: la manutenzione delle strade provinciali è un tema cruciale nel dibattito politico attuale. Con risorse disponibili da sfruttare, è ora di passare dalle parole ai fatti. La sinistra è invitata a trasformare la critica in azione, aprendo cantieri e garantendo sicurezza per tutti. Un appello a rinfrescare il dialogo su infrastrutture fondamentali, perché le strade sono il cuore pulsante della nostra crescita.

"Alla sinistra che accusa il governo di aver tagliato risorse per la manutenzione delle strade provinciali rispondiamo che, anzichè fare propaganda falsa e becera per coprire come al solito le proprie incapacità gestionali e amministrative, dovrebbe lavorare per aprire i cantieri e spendere le tante risorse appostate. Il reale problema, infatti, non è la mancanza di risorse ma il mancato utilizzo da parte delle amministrazioni territoriali e degli enti locali, molti dei quali governati dalla sinistra, delle risorse messe a disposizione". Sul tema sollevato la scorsa settimana dei tagli per le manutenzioni stradali intervengono il deputato Alice Buonguerrieri (FDI) e i consiglieri provinciali Enrico Castagnoli, Valerio Bernabini e Daniela Saragoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia: "Tagli per le strade provinciali?. La sinistra utilizzi le risorse a disposizione"

Altri articoli sullo stesso argomento

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara

È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D Italia Tagli Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Fratelli d’Italia: Tagli per le strade provinciali?. La sinistra utilizzi le risorse a disposizione; Orgoglio Centese: “I tagli alla sicurezza stradale nel totale silenzio di Fratelli d’Italia. Quando il partito conta più del territorio”; Tagli ai finanziamenti per manutenzione strade, senatore Rosa (Fratelli d'Italia): positiva apertura al dialogo del governo con gli enti locali; Tagli ai fondi per la manutenzione delle strade, Salvini ci ripensa?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fratelli d’Italia: "Tagli per le strade provinciali?. La sinistra utilizzi le risorse a disposizione"

Secondo msn.com: "Alla sinistra che accusa il governo di aver tagliato risorse per la manutenzione delle strade provinciali rispondiamo che, anzichè ...

Strade, il presidente della Provincia Benzi (Fratelli d’Italia) contro i tagli del Governo: “Siamo in difficoltà”

Si legge su radiogold.it: PROVINCIA DI ALESSANDRIA - "Una misura che ci mette in grande difficoltà". Su un tema così concreto e in molti casi urgente come la manutenzione delle ...

La “guerra” delle strade rimescola le carte politiche in Provincia: nuovo stress-test per Robaldo

Da targatocn.it: Patto Civico (centro) e La Nostra Provincia (centrosinistra) propongono un ordine del giorno congiunto contro i tagli del Governo che Fratelli d’Italia e Forza Italia difficilmente potranno condivider ...