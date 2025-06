Frankenstein | il teaser trailer ufficiale del film Netflix di Guillermo del Toro

Un'icona della letteratura gotica rivive nel nuovo adattamento di Frankenstein, firmato da Guillermo del Toro. Presentato al TUDUM 2025, il teaser trailer promette un'esperienza visiva mozzafiato con un cast d'eccezione. Questo film si inserisce in un trend crescente di reinterpretazioni di classici letterari, dimostrando che le storie senza tempo continuano a catturare l'immaginazione. Non perdere la magia che arriverà su Netflix a novembre 2025!

In occasione del TUDUM 2025, Netflix ha svelato il teaser trailer ufficiale di Frankenstein, il film di Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance e Christoph Waltz. Questo nuovo adattamento del grande classico di Mary Shelley arriver√† su Netflix a novembre 2025! Ecco il teaser trailer: Fin dal suo annuncio, Frankenstein di Guillermo del Toro √® stato accolto con grande entusiasmo. Il regista premio Oscar, noto per il suo stile visionario e poetico, ha sempre manifestato il desiderio di portare sullo schermo la storia del Dottor Victor Frankenstein e della sua creatura. 🔗 Leggi su Nerdpool.it ¬© Nerdpool.it - Frankenstein: il teaser trailer ufficiale del film Netflix di Guillermo del Toro

