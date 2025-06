Frankenstein | il primo trailer del film di Guillermo del Toro

Il primo trailer di "Frankenstein" di Guillermo del Toro è finalmente arrivato, promettendo una rivisitazione mozzafiato del celebre mostro. In un'epoca in cui il revival dei grandi classici della letteratura è in pieno fermento, questa interpretazione avrà sicuramente molto da dire. Siete pronti a immergervi in un mondo di oscurità e meraviglia? Non perdetevi l'emozione di scoprire come il maestro del fantastico plasmerà una delle storie più iconiche di sempre!

Netflix ha svelato il primo trailer del film Frankenstein di Guillermo del Toro. La piattaforma di streaming ha offerto al pubblico un’anteprima della nuova, contorta interpretazione del classico mostro della letteratura classica durante l’evento live Tudum di sabato sera. La sinossi ufficiale del film recita: “Uno scienziato brillante e egocentrico dà vita a una creatura in un mostruoso esperimento che alla fine porta alla rovina sia del creatore che della sua tragica creazione”. Il cast include Oscar Isaac nel ruolo del Dr. Victor Frankenstein, Mia Goth in quello di Elizabeth, Ralph Ineson nel ruolo del Professor Krempe, Jacob Elordi nel ruolo del Mostro e Christoph Waltz in quello di Harlander. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Frankenstein: il primo teaser trailer del film di Guillermo del Toro incanta la platea di Netflix al TUDUM

Il nuovo teaser trailer di "Frankenstein" di Guillermo del Toro ha catturato l'attenzione al TUDUM, promettendo una rivisitazione mozzafiato del classico letterario.

