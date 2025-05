Frankenstein | il primo teaser trailer del film di Guillermo del Toro incanta la platea di Netflix al TUDUM

Il nuovo teaser trailer di "Frankenstein" di Guillermo del Toro ha catturato l'attenzione al TUDUM, promettendo una rivisitazione mozzafiato del classico letterario. Il regista messicano, che ha già incantato il pubblico con opere straordinarie, dimostra ancora una volta la sua capacità di dare nuova vita a storie immortali. In un periodo in cui il cinema horror sta vivendo una rinascita, questa pellicola potrebbe ribaltare tutte le aspettative. Non perderti il suo ritorno!

Il regista messicano premio Oscar tornerà presto al cinema con un progetto al quale sta lavorando ormai da diversi anni. Approfittando del TUDUM, Netflix ha finalmente presentato il primo teaser trailer di Frankenstein, il prossimo film del regista premio Oscar Guillermo del Toro. Che corona così un sogno: la lavorazione del progetto va avanti, infatti, da oltre 10 anni. Presente all'evento Netflix, insieme a Mia Goth e Oscar Isaac, il regista ha commentato Frankenstein come: "il culmine di un viaggio che ha occupato gran parte della mia vita . I mostri sono diventati il??mio credo personale. Ci sono elementi di Frankenstein in tutti i miei film". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Frankenstein: il primo teaser trailer del film di Guillermo del Toro incanta la platea di Netflix al TUDUM

