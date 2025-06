Frankenstein di jacob elordi è già spaventoso e lo abbiamo visto poco

Frankenstein di Jacob Elordi promette di farci tremare! Guillermo del Toro, maestro dell'horror moderno, rivisita il classico di Mary Shelley in un film attesissimo su Netflix, in arrivo a novembre 2025. Con l'attuale boom di interesse per le storie gotiche e i remake, questo progetto si inserisce perfettamente nel contesto di un ritorno al brivido, rendendo omaggio a una narrazione che continua a far riflettere su vita, morte e creazione. Preparati a un'esperienza inquiet

Il nuovo progetto di Guillermo del Toro si propone di rivisitare uno dei classici più iconici della letteratura horror: Frankenstein. La pellicola, prodotta da Netflix e prevista per il rilascio a novembre 2025, si ispira alla celebre opera di Mary Shelley, seguendo la trama originale che narra le vicende di uno scienziato che tenta di ridare vita a un corpo assemblato con parti umane. Questo adattamento promette un approccio innovativo, con un cast d'eccezione e una forte attenzione all'aspetto visivo e narrativo. la rappresentazione del mostro secondo del toro. un teaser che mantiene il mistero sull'aspetto fisico.

