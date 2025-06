frane e strade dissestate conti tutti da rifare

Le strade italiane, simbolo di progresso e mobilità, si trovano oggi a fare i conti con un'emergenza tutta da riparare. La provinciale 13 Uso è diventata una mulattiera, segno di un sistema infrastrutturale che scricchiola sotto il peso delle frane e delle piogge torrenziali. Con fondi sprecati per vent'anni e massi pericolanti che minacciano la sicurezza, è chiaro: è tempo di un cambio di rotta. La manutenzione non può più aspett

Strade ridotte a mulattiera come la provinciale 13 Uso, frane che risalgono all’alluvione del 2023 ancora in attesa di essere sistemate e un’altra alle porte di Ponte Uso, pericolosissima e per la quale vengono spesi soldi da vent’anni e la situazione peggiora sempre di più con i massi ciclopici ormai finiti sulla strada con il rischio di rotolare sulle case dall’altra parte della strada. Sono i temi discussi nel consiglio di frazione presso la canonica di Ponte Uso dove il presidente Mauro Palmi e alcuni residenti in zona hanno incontrato rappresentanti del Comune e dell’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena sulle tematiche incentrate proprio sulla situazione delle frane e del dissesto delle strade della Valle dell’Uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it