Francia scontri dopo la vittoria del Psg | 2 morti e 200 feriti

La vittoria del PSG in finale di Champions League si è trasformata in una notte di terrore in Francia, con scontri e violenze che hanno portato a due vittime e oltre 200 feriti. Questo episodio riaccende il dibattito sulla passione che sfocia in violenza nel mondo del calcio, un fenomeno purtroppo non nuovo. La forza della rivalità calcistica può unire, ma anche distruggere: come possiamo trasformare questa energia in qualcosa di positivo?

La vittoria del Paris Saint Germain sull’Inter ha scatenato una notte di violenze in tutta la Francia. Due persone sono morte, tra cui una ventenne investita a Parigi e un ragazzo di 17 anni accoltellato a Dax. Circa 200 feriti, tra cui un agente di polizia in coma, 700 incendi, scontri e saccheggi di negozi. A Grenoble un’auto si è schiantata contro una famiglia, ferendo quattro persone. Scontri duri anche sugli Champs-Élysées, con la polizia che ha risposto a lanci di fuochi pirotecnici e oggetti con gas lacrimogeni. Il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha chiesto un’azione “energica” contro i responsabili, denunciando il vandalismo di una “minoranza di bulli”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, scontri dopo la vittoria del Psg: 2 morti e 200 feriti

