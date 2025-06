Francia notte di follia dopo la vittoria del PSG | quasi 300 arresti morto accoltellato un 17enne

La vittoria del PSG ha scatenato una notte di follia in Francia, con quasi 300 arresti e un tragico accoltellamento. Questo evento mette in luce un trend preoccupante: la crescente tensione sociale che si amplifica durante le celebrazioni sportive. La gioia per il trionfo si è trasformata in violenza, riportando l'attenzione su una realtà dove lo sport unisce, ma può anche dividere. Cosa sta succedendo davvero alle nostre celebrazioni?

Notte di caos in Francia dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris-Saint Germain, che nella finale di Monaco di Baviera ha umiliato 5-0 l’ Inter. La ‘festa’ è stata caratterizzata da numerosi episodi di violenza e crimini in tutto il Paese. Paris is no longer Paris. Honestly, it looks like Islamabad, the capital city of Pakistan. pic.twitter.comY442evpW2o — Liza Rosen (@LizaRosen0000) May 31, 2025 A Dax, nel dipartimento delle Landes, un 17enne è stato accoltellato a morte durante i caroselli per la vittoria: la causa dell’aggressione è ancora sconosciuta. A Grenoble un’auto è andata a finire contro la folla che stava celebrando il trionfo del PSG, ferendo in modo grave quattro persone della stessa famiglia: due donne di 46 e 23 anni e due 17enni. 🔗 Leggi su Lettera43.it