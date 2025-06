Francia nel caos dopo la vittoria del Psg | due morti a Parigi e 600 arresti

Dopo la storica vittoria del PSG in Champions League, la Francia si trova nel caos: due morti e oltre 600 arresti. Un evento che avrebbe dovuto unire i tifosi si è trasformato in una notte di violenze e rabbia. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: il confine tra passione sportiva e disordini sociali si fa sempre più sottile. Cosa sta accadendo davvero nel cuore delle città francesi?

Notte di violenze, morti e arresti a Parigi e in gran parte della Francia per i festeggiamenti in seguito alla vittoria della Champions League del Paris Saint Germain. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Francia nel caos dopo la vittoria del Psg: due morti a Parigi e 600 arresti

