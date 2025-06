Francia incidenti dopo vittoria Psg | ragazzo muore a Dax 294 arresti

La vittoria del PSG si è trasformata in un incubo: dopo la gioia per il trionfo, un giovane di 17 anni ha perso la vita a Dax, mentre il festeggiamento si teneva in strada. Con 294 arresti registrati, l’episodio solleva interrogativi sul lato oscuro delle celebrazioni sportive e il crescente problema della violenza tra tifosi. Un triste promemoria che le passioni possono sfuggire di mano, anche nei momenti di festa.

(Adnkronos) – Si è trasformata in tragedia la festa dei tifosi francesi dopo la vittoria del París Saint-Germain nella finale della Champions contro l'Inter a Monaco di Baviera. Infatti, come conferma Le Figaro, a Dax, nel dipartimento delle Landes, un giovane di 17 anni è stato accoltellato a morte durante i caroselli seguiti alla vittoria. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francia, incidenti dopo vittoria Psg: ragazzo muore a Dax, 294 arresti

