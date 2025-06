Francia guerriglia dopo la vittoria del PSG della Champions League | un morto e centinaia di feriti

La vittoria del PSG in Champions League, un momento di festa che si è trasformato in un dramma. In tutta la Francia, la gioia per il trionfo calcistico ha dato luogo a violenze, con un morto e centinaia di feriti. Questo triste episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: la crescente tensione tra passione sportiva e comportamenti violenti. È tempo di riflettere su come riportare il calcio al suo vero significato.

La vittoria del PSG in Champions è sfociata in violenze in tutta la Francia: un 17enne ucciso a Dax, 4 feriti a Grenoble, 294 arresti e disordini a Parigi e Nantes. Il ministro Retailleau condanna i "barbari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Psg avverte l’Inter, 3-0 al Reims e vittoria della Coppa di Francia! Decisivi Barcola e Hackimi

Il PSG batte il Reims 3-0, con doppietta di Barcola, gol di Hackimi e assist di Doué, conquistando la Coppa di Francia.

Cerca Video su questo argomento: Francia Guerriglia Dopo Vittoria Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

La notte folle a Parigi dopo la vittoria in Champions, negozi saccheggiati e guerriglia con la polizia: almeno 294 arresti; Tifosi scatenati dopo la vittoria del Psg sull’Inter in Champions League, decine di arresti a Parigi; Auto sulla folla e centinaia di arresti: la festa per la Champions si trasforma in guerriglia urbana; Parigi, disordini durante la festa Champions: oltre 130 arresti. Auto sulla folla a Grenoble. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Francia, guerriglia dopo la vittoria del PSG della Champions League: un morto e centinaia di feriti

Secondo fanpage.it: La vittoria del PSG in Champions è sfociata in violenze in tutta la Francia: un 17enne ucciso a Dax, 4 feriti a Grenoble, 294 arresti e disordini a Parigi ...

Festa e disordini in Francia dopo la vittoria del Psg. A Parigi quasi 300 persone fermate....

Lo riporta msn.com: AGI - Quattro persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, sabato sera a Grenoble, dopo che un’auto ha investito la folla riunita per celebrare la vittoria ...

Francia, disordini dopo vittoria Psg: un morto e quasi 300 arresti

Scrive informazione.it: La festa è andata avanti tutta la notte, così come gli scontri tra la polizia e «gruppi di teppisti», come li definisce la prefettura parigina. Quattro feriti a Grenoble travolti da un'uomo alla guida ...