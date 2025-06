Francia guerriglia dopo la Champions | morti e feriti centinaia di arresti

La vittoria del PSG nella Champions League si è trasformata in una tragica notte di festeggiamenti sfrenati e violenza nelle strade di Francia. Con 294 arresti e un bilancio di morti e feriti, emerge un'inquietante tendenza: la felicità sportiva può facilmente degenerare in caos. Questo fenomeno ci ricorda l'importanza di celebrare con responsabilità. Quale sarà il futuro dei festeggiamenti in un clima così teso?

Una notte di festeggiamenti ma anche di disordini a Parigi e in molte zone della Francia dopo la Champions League conquistata dal Psg a Monaco di Baviera. Il bilancio nella capitale è di 294 fermati per violenze, saccheggi nei negozi e atti di vandalismo, tra cui due auto e numerosi bici da noleggio date alle fiamme. Una giovane di 20 anni è morta dopo che lo scooter su cui viaggiava è stato tamponato da un'auto di tifosi festanti nel 15mo arrondissement, sul lungo-Senna Sud-Occidentale di Parigi. Sugli Champs Elysees ci sono stati sporadici scontri con i tifosi che hanno lanciato fumogeni, petardi e oggetti contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Francia, guerriglia dopo la Champions: morti e feriti, centinaia di arresti

