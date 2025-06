Francia festa e tragedia | oltre 400 fermati a Parigi un' auto sulla folla un accoltellato a morte

La festa per la vittoria della Francia si è trasformata in un incubo. Oltre 400 persone fermate a Parigi, un accoltellato e una folle corsa di un'auto sulla folla a Grenoble. Mentre la Tour Eiffel brillava, le strade si sono tinte di violenza e vandalismo. Un triste riflesso di come l’entusiasmo possa rapidamente trasformarsi in caos. È un monito su quanto sia fragile l'equilibrio tra celebrazione e sicurezza.

Dalla Tour Eiffel illuminata a ogni gol alle violenze. Sugli Champs Elysées oltre 400 fermati e 9 poliziotti feriti. A Grenoble macchina sui tifosi: 4 in ospedale. E poi auto bruciate, vandalismo e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francia, festa e tragedia: oltre 400 fermati a Parigi, un'auto sulla folla, un accoltellato a morte

