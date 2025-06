Francia caos dopo il trionfo | accoltellato a morte un 17enne A Grenoble auto sulla folla | 2 feriti gravi Quasi 600 arresti | Video

La Francia è in fermento dopo il trionfo della sua squadra di calcio, ma la gioia si trasforma in caos. A Dax, un tragico omicidio di un 17enne segna una notte di violenza, mentre a Grenoble un'auto travolge la folla. Con quasi 600 arresti, il clima di insoddisfazione cresce. Questo scontro tra celebrazione e disperazione ci fa riflettere su come la passione può diventare distruzione. Cosa accadrà ora nella società francese?

Scontri e saccheggi in diverse città francese. A Dax ucciso a coltellate un ragazzo di 17 anni, a Grenoble auto sulla folla, 4 feriti di cui 2 gravissimi. Effettuati 294 arresti.

Parigi, disordini durante la festa Champions: oltre 130 arresti. Auto sulla folla a Grenoble

Dopo la vittoria in Champions League, Parigi ha vissuto momenti di caos: oltre 130 arresti e auto che investono la folla a Grenoble.

