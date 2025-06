Francia caos dopo il trionfo | accoltellato a morte 17enne una donna investita a Parigi A Grenoble auto sulla folla Quasi 600 arresti | Video

La Francia è in preda al caos dopo il trionfo della nazionale. Gli scontri nelle città, culminati con l'accoltellamento di un 17enne a Dax e un'auto che investe la folla a Grenoble, evidenziano una tensione sociale crescente. Quasi 600 arresti testimoniano un clima di instabilità. Questo triste capitolo mette in luce quanto sia fragile la celebrazione e quanto sia necessario affrontare le radici di questa violenza. Riflessioni urgenti per un futuro migliore.

Disordini in diverse città francese. A Dax ucciso a coltellate un ragazzo di 17 anni, a Grenoble auto sulla folla 4 feriti di cui 2 gravissimi. A Parigi una donna in motorino muore investita da un auto Effettuati 559 arresti.

