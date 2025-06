Francesco Acerbi bomba contro Spalletti | Non resto dove non sono più voluto

Francesco Acerbi rompe il silenzio e manda un messaggio chiaro a Spalletti: "Non resterò dove non sono voluto". Una decisione che colpisce nel cuore del calcio italiano, in un momento in cui la Nazionale cerca unità e coesione. La scelta di Acerbi riflette un trend crescente tra i calciatori di rivendicare il proprio posto e dignità. Questo gesto audace potrebbe dare voce a molti, sottolineando l'importanza del rispetto nel mondo dello sport.

"Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onore e un orgoglio per me. Tuttavia ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti non esistono oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso. Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto. E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte. Non sono uno che si aggrappa a una convocazione: ho sempre dato tutto, ma non resto dove non sono più voluto davvero, ed è chiaro che non faccio parte del progetto del ct". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesco Acerbi, bomba contro Spalletti: "Non resto dove non sono più voluto"

