Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela | ‘Una foto ha rovinato tutto’

Francesca Michielin svela un curioso retroscena: è stata bloccata su WhatsApp da Alberto Angela a causa di una foto! Un'immagine innocente, che ha scatenato un malinteso esilarante. Questo aneddoto mette in luce come i social e la comunicazione digitale possano influenzare anche le relazioni più inaspettate. In un’epoca in cui ogni piccolo gesto può avere conseguenze impreviste, chi non si è mai trovato in una situazione imbarazzante simile?

La cantante ha rivelato di essere stata bloccata su WhatsApp dal divulgatore scientifico. Una coperta con il volto di Alberto Angela. È questo il dettaglio in apparenza innocuo che ha dato vita a un curioso malinteso tra Francesca Michielin e il celebre divulgatore scientifico. Ospite del podcast “Tintoria”, la cantante racconta di essere stata bloccata su WhatsApp da Alberto Angela dopo aver postato la foto che la ritraeva mentre dormiva con quella coperta. Il meme che ha creato il caos. “La foto è diventata virale, mi prendevano in giro in tutte le interviste”, spiega. “Mi chiedevano se avessi un debole per lui. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela: ‘Una foto ha rovinato tutto’

