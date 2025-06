Fotovoltaico Polemica e sit-in contro l’impianto

La polemica sul mega impianto fotovoltaico di Santo Stefano accende gli animi e mette in luce una questione cruciale: la trasparenza nei progetti sostenibili. Dopo oltre 20 giorni di silenzio, i cittadini e le forze politiche si mobilitano in un sit-in, chiedendo chiarezza. Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale coinvolgere la comunità nel percorso verso un futuro energetico più green. La sostenibilità deve viaggiare di pari passo con la partecipazione!

Dopo aver tenuto all’oscuro per oltre 20 giorni cittadini e forze politiche relativamente al ricevimento del progetto del mega impianto fotovoltaico attorno alla Citterio, l’Amministrazione comunale di Santo Stefano ha annunciato che martedì depositerà le proprie osservazioni al Ministero. Un colpevole ritardo, accusano i consiglieri di minoranza e le associazioni di cittadini, che potrebbe invalidare il tentativo di riaprire i termini per le osservazioni. "Il progetto è depositato al Ministero dell’Ambiente dal 17 febbraio ma a S. Stefano lo abbiamo appreso così a pochissimi giorni dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni pubbliche" commentano i consiglieri della lista Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fotovoltaico. Polemica e sit-in contro l’impianto

