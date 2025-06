Fotografo di Arese vince il premio World Food Photography Award

Un talento che brilla da Arese: Diego Papagna ha stravinto il World Food Photography Award con la sua straordinaria foto “Sky Mushrooms”. In un'epoca in cui la gastronomia visiva è diventata un must sui social, il suo lavoro dimostra quanto la fotografia possa trasformare un piatto ordinario in una vera opera d'arte. Scopri come la creatività e l'innovazione possano portare a risultati sorprendenti!

Arese, il fotografo Diego Papagna vince il prestigioso premio World Food Photography Award. Diego Papagna, fotografo 42enne di Arese, ha conquistato uno degli “World Food Photography Awards” a Londra, ottenendo il primo posto nella categoria Production Paradise Previously Published, con la sua foto dal titolo “Sky Mushrooms”. Si tratta di una fotografia che presenta come . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

