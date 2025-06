FOTO Altro che alberi a Benevento vengono giù i pali della pubblica illuminazione

A Benevento, non solo gli alberi cadono: un palo della pubblica illuminazione si è schiantato a terra, fortunatamente senza causare feriti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture urbane, un tema sempre più urgente nelle nostre città. È fondamentale investire nella manutenzione per garantire la sicurezza dei cittadini. Un piccolo incidente che evidenzia un problema ben più grande: la fragilità delle nostre città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un palo della pubblica illuminazione in via Delcogliano é crollato al suolo fortunatamente nessun pedone è rimasto coinvolto ma si è rischiato grosso. L incidente si è verificato a pochi metri di distanza dal casotto di guardia del 118 e alla pista dell’eliambulanza del San Pio. Si tratta di un area parcheggio a Benevento, fortunatamente però non colpendo nessuna autovettura. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale. La causa probabilmente è di attribuire alla vetustà del palo della pubblica illuminazione. L'articolo FOTO Altro che alberi, a Benevento vengono giù i pali della pubblica illuminazione proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Altro che alberi, a Benevento vengono giù i pali della pubblica illuminazione

