fossi e strade partono i primi interventi

Finalmente si muove qualcosa a San Biagio di Osimo! Dopo anni di attese e disagi causati da forti piogge, sono partiti i lavori su via Fosso. Questo intervento non solo rappresenta una risposta alle lamentele dei residenti, ma si inserisce in un trend di maggiore attenzione verso la gestione del territorio che sta coinvolgendo molte comunità . È ora di dare voce ai bisogni locali e costruire un futuro più sicuro!

Sono partiti i lavori in via Fosso, a San Biagio di Osimo. I danni per le forti piogge degli ultimi mesi hanno accresciuto la rabbia dei residenti sullo stato dell’area, accumulata per anni. Adesso però qualcosa si è mosso davvero, anche su altri fossi che ricadono nel Comune di Offagna lì vicino. La neo sindaca osimana Michela Glorio si è recata in loco per un sopralluogo con la dirigente del Comune, l’architetto Manuela Vecchietti: "Grazie al finanziamento regionale ottenuto assieme al Comune di Offagna nell’ambito degli accordi agroambientali, procederemo al ripristino del fosso di Offagna (fondamentale per evitare danni a valle in caso di forti precipitazioni) e alla sistemazione di due strade, via Santo Stefano e via Fosso, che erano in completo dissesto dopo l’ultima alluvione di settembre – ha detto -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it