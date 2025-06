Forzano posto di blocco dei carabinieri e si schiantano sull’auto di una coppia | morto marito grave la moglie

Un drammatico incidente a San Matteo della Decima scuote la comunità locale e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Tre giovani, a bordo di una BMW, hanno forzato un posto di blocco, dando il via a un inseguimento mortale. Il tragico esito? Un marito deceduto e una moglie in gravi condizioni. Questo episodio mette in luce il crescente problema degli eccessi al volante e l'urgenza di una maggiore vigilanza sulle strade.

In tre su una Bmw hanno forzato un posto di blocco innescando un inseguimento ma poco si sono schiantati sull’auto di una coppia a un incrocio di San Matteo della Decima, nel Bolognese. Marito morto sul colpo, grave la moglie. Il conducente dell'auto, un 22enne, si è dato alla fuga a piedi ma è stato fermato poco dopo per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

