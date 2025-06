Forza Italia l’irpina Colucci nel Direttivo Nazionale dei Giovani

Michela Colucci, giovane promessa di Forza Italia, entra nel Direttivo Nazionale del movimento giovanile. Questa nomina non è solo un traguardo personale, ma segna l'inizio di una nuova era per i giovani azzurri, pronti a rinnovare il panorama politico italiano. In un momento in cui i giovani sono sempre più coinvolti nella politica, la voce di Colucci rappresenta un'opportunità per portare idee fresche e innovative. Il cambiamento è nell’aria!

Michela Colucci, coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani Avellino, entra nel Direttivo Nazionale del movimento giovanile azzurro. L'elezione è avvenuta in occasione del Congresso Nazionale svoltosi a Roma, una giornata di confronto e rilancio che ha sancito l'inizio di una nuova fase per Forza Italia Giovani. Con grande emozione e senso di responsabilità, Colucci ha accolto la nomina definendola un punto di partenza. " Lavorerò con entusiasmo per rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio e contribuire alla costruzione di una classe dirigente giovane, competente e radicata" ha dichiarato.

Fedez ospite al Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia

Sabato 31 maggio, Fedez sarà ospite al congresso nazionale dei giovani di Forza Italia, tenutosi al Palazzo dei Congressi di Roma.

