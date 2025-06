Forum mobilità di Legambiente Toscana Ups tra i partecipanti

Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS Italia, Iberia & Portogallo, sarà presente alla seconda edizione del Forum Mobilità di Legambiente Toscana. Un evento che non solo promuove buone pratiche nella mobilità, ma si inserisce anche in un contesto più ampio: quello della sostenibilità. Scopri come le aziende possono contribuire a un futuro più verde, un passo alla volta! Non perdere l'occasione di apprendere e ispirarti!

Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS Italia, Iberia & Portogallo, parteciperà alla seconda edizione del Forum Mobilità, organizzato da Legambiente Toscana, che si pone l’obiettivo di favorire la diffusione di buone pratiche legate a molteplici ambiti e incentivare il dialogo tra i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Forum mobilità di Legambiente Toscana, Ups tra i partecipanti

