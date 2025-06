Forum mobilità di Legambiente Toscana Ups tra i partecipanti

Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS Italia, sarà tra i protagonisti della seconda edizione del Forum Mobilità di Legambiente Toscana. Un'occasione imperdibile per esplorare come le aziende possono contribuire a una mobilità sostenibile. In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata un imperativo globale, il dialogo su buone pratiche è fondamentale per plasmare un futuro più ecologico. Non perdere l'opportunità di essere parte del cambiamento!

Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS Italia, Iberia & Portogallo, parteciperà alla seconda edizione del Forum Mobilità, organizzato da Legambiente Toscana, che si pone l’obiettivo di favorire la diffusione di buone pratiche legate a molteplici ambiti e incentivare il dialogo tra i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Forum mobilità di Legambiente Toscana, Ups tra i partecipanti

Leggi anche Expo di Osaka: la Regione Puglia al forum sulla mobilità aerea avanzata Padiglione Italia - Al Forum sulla mobilità aerea avanzata all'Expo di Osaka, la Regione Puglia si fa protagonista, presentando le sue innovazioni nel settore aerospaziale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forum mobilità di Legambiente Toscana, Ups tra i partecipanti; Forum mobilità di Legambiente Toscana Ups tra i partecipanti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media