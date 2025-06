Forte dei Marmi ecco il gelato griffato Louis Vuitton rilancia col chiosco fashion food

Forte dei Marmi si colora di lusso con il gelato griffato Louis Vuitton! In un'epoca in cui il fashion food conquista le strade delle città, la maison francese non si ferma ai classici abiti: presenta un chiosco di gelato artigianale proprio nel cuore del mercato. Un'esperienza di gusto e stile, dove ogni cono diventa un'opera d'arte. Chi ha detto che il gelato non può essere un simbolo di eleganza? Preparati a gustare il dolce più chic della stagione!

Forte dei Marmi, 1 giugno 2025 – Arriva il gelato.griffato. Non solo abiti e accessori di lusso, la maison francese Louis Vuitton apre la sua prima gelateria artigianale, a Forte dei Marmi nella piazza del mercato, proprio di fronte alla boutique che ospita le collezioni della griffe. Si tratta di un chiosco (a destinazione di somministrazione dato che prima c’era il cocomeraio), che sarà aperto da giugno a settembre, pensato con un’estetica vintage: è dipinto di verde ed è decorato con i fiori del celebre motivo monogram della maison. E anche il gelato è griffato: coppette, vaschette, tovagliolini e shopping bag sono tutti personalizzati con un pattern appositamente creato per la gelateria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forte dei Marmi, ecco il gelato griffato. Louis Vuitton rilancia col chiosco fashion food

