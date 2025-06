Forse non sapevi che… General Motors creò catene da neve spray ispirate allo sbarco sulla Luna

Forse non sapevi che General Motors, nel 1969, si lasciò ispirare dallo sbarco sulla Luna per creare le rivoluzionarie catene da neve spray. In un'epoca in cui l'innovazione era guidata dalla corsa spaziale, questo prodotto rappresentò un connubio unico tra tecnologia e praticità. Un esempio perfetto di come i grandi eventi storici possano influenzare creatività e design, aprendo la strada a soluzioni sorprendenti per la vita quotidiana!

Il 1969 è stato l’anno della Luna. Il culmine della «space race», la corsa allo spazio tra le due superpotenze Usa e U che raggiunse il suo apice con lo sbarco dell’Apollo 11 il 20 luglio di quell’anno. L’influenza dell’impresa epocale della Nasa influenzò il mondo intero, dalla letteratura al cinema all’arte. Anche il settore auto non fu escluso dalla febbre della tecnologia per la conquista dello spazio. Le catene da neve spray: la tecnologia spaziale applicata agli pneumatici. Un esempio concreto si ebbe in casa General Motors, in particolare con il marchio Chevrolet per il mercato Usa: le catene da neve spray. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Forse non sapevi che… General Motors creò catene da neve spray ispirate allo sbarco sulla Luna

