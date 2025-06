Fornovo cade in moto a Sivizzano | conducente in ospedale

Domenica 1° giugno, il comune di Fornovo Taro è stato teatro di un'incidente motociclistico a Sivizzano: un motociclista è caduto, finendo in ospedale. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale la sicurezza sulle strade, soprattutto in un periodo in cui l'amore per le moto cresce e le passeggiate in moto diventano sempre più popolari. Guida con prudenza: ogni avventura inizia e finisce con la sicurezza!

Nel pomeriggio di domenica 1° giugno un motociclista, che si trovava in località Sivizzano, nel territorio del comune di Fornovo Taro, è caduto sull'asfalto con il mezzo a due ruote. Le cause dell'incidente, che è avvenuto verso le ore 15 e non ha coinvolto altri veicoli, sono in corso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fornovo, cade in moto a Sivizzano: conducente in ospedale

