Formula 1 Oscar Piastri vince il Gran Premio di Spagna doppietta McLaren con Norris | Leclerc 3 la Ferrari sul podio

Oscar Piastri conquista il Gran Premio di Spagna, regalando a McLaren una straordinaria doppietta insieme a Lando Norris! Con Charles Leclerc sul podio, la Ferrari si riafferma in lotta per i vertici. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma un segnale forte: la nuova generazione di piloti sta dominando la scena della Formula 1. Sarà interessante vedere come questa rivalità influenzerà il resto della stagione!

Doppietta McLaren nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, nono appuntamento della stagione di F1 2025. Oggi, domenica 1° giugno, Oscar Piastri, che scattava dalla pole, ha trionfato sul tracciato di Barcellona, rafforzando la sua leadership nel Mondiale. Secondo posto per il compagno di team. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Formula 1, Oscar Piastri vince il Gran Premio di Spagna, doppietta McLaren con Norris: Leclerc 3°, la Ferrari sul podio

Leggi anche Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7° - Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Spagna, segnando un momento storico per la McLaren e per il giovane talento australiano.

