Formula 1 le pagelle di Leo Turrini | Hulkenberg e Alonso ringiovaniti Piastri verso il monologo

Il GP di Barcellona ha svelato talenti e sorprese, con Hulkenberg e Alonso che sembrano ringiovaniti in un circo di piloti giovanissimi. Turrini non risparmia il suo entusiasmo: 10 a Hulkenberg per il piazzamento che fa tremare la Rossa e 10 anche a Piastri, che si impone con sicurezza tra i big. In un mondo che celebra la nuova generazione, questi "veterani" dimostrano che l'età è solo un numero!

Le pagelle del gp di Barcellona di Leo Turrini. 10 HULKENBERG. Rende felice Mattia Binotto con un clamoroso piazzamento a ridosso del podio, ottenuto per giunta umiliando la Rossa di Hamilton. Questo veterano tedesco sta improvvisamente vivendo una seconda giovinezza in una F1 di teenager. 10 PIASTRI. Fa semplicemente tutto quello che vuole. Chi si aspettava una flessione McLaren dopo l'introduzione della nuova norma sulla flessibilità delle ali anteriori è stato clamorosamente smentito. Anche dal talento di Oscar. 8 ALONSO. Irriducibile vecchiaccio! Si danna su ogni angolo del circuito con l'unica Aston Martin in pista e alla fine le circostanze lo premiano, permettendogli di entrare in zona punti.

