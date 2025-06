Formula 1 GP Spagna | highlights gara | finale pazzo

Oscar Piastri conquista il Gran Premio di Spagna in un finale da cardiopalma, dove la safety car ha stravolto le strategie! Lando Norris chiude secondo, mentre Charles Leclerc si inserisce sul podio dopo un sorpasso da brividi su Verstappen, penalizzato e decimo. Ma attenzione: un'indagine sulla SF-25 potrebbe mettere in discussione la sua posizione. Un GP che riaccende le speranze per la lotta al titolo nella stagione! Non perdere i momenti clou!

Oscar Piastri vince il Gran Premio di Spagna F1, reso elettrizzante da una safety car nel finale. Secondo Lando Norris e terzo Charles Leclerc, che riesce a sopravanzare un furioso Verstappen (decimo e penalizzato): però sulla SF-25 numero 16 pende una indagine per un contatto con lo stesso Max al momento del sorpasso. Guarda gli highlights della gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Formula 1, GP Spagna: highlights gara: finale pazzo

