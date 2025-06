Formula 1 GP Spagna | Hamilton chiude la porta in faccia a Leclerc poi però

Nel GP di Spagna, la tensione in pista ha raggiunto il culmine quando Lewis Hamilton ha fermato Charles Leclerc con una manovra decisiva. Ma nel mondo della Formula 1, le strategie di squadra fanno la differenza. Dopo l'ordine di scuderia, Leclerc ha conquistato un meritato terzo posto, mentre l'inglese si è dovuto accontentare del sesto. Questo episodio mette in luce le dinamiche interne nei team e quanto siano cruciali le decisioni nelle gare. Chi vincerà la prossima battaglia?

Al nono giro del GP Spagna di Formula 1, Charles Leclerc tenta invano il sorpasso sul compagno Lewis Hamilton. Poco dopo però, arriva l'ordine di scuderia all'inglese di far passare il monegasco. Lelcerc ha chiuso al terzo posto, Hamilton al sesto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Formula 1, GP Spagna: Hamilton chiude la porta in faccia a Leclerc, poi però...

