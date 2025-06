Formula 1 Gp Spagna | doppietta McLaren con Piastri e Norris Leclerc terzo ma sotto indagine

Un finale mozzafiato ha segnato il Gran Premio di Spagna! McLaren ha festeggiato una storica doppietta con Piastri e Norris, mentre Leclerc, nonostante un eccellente terzo posto, rimane nel mirino degli steward. Questo trionfo non è solo una vittoria in pista, ma segna un trend di rinascita per McLaren, finalmente tornata competitiva. Sarà interessante vedere se questa nuova era per la scuderia britannica continuerà a sorprendere!

Finale incredibile finale al Gran Premio di Spagna. Doppietta McLaren a Barcellona: vince Piastri che domina davanti a Norris. Sul podio anche Leclerc, 3° L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1, Gp Spagna: doppietta McLaren con Piastri e Norris. Leclerc terzo ma sotto indagine

Leggi anche Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la McLaren si impone nelle libere, con Piastri che surclassa Norris.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

F1, GP Spagna 2025: le prove libere 2 in diretta; GP Spagna 2025 – Griglia di partenza: Piastri in pole, 2 decimi su Norris! Hamilton 5°, Leclerc 7°; Formula 1, oggi il Gp di Spagna: orario e dove vederlo (anche in chiaro); Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°. 🔗Cosa riportano altre fonti

Formula 1, Gp Spagna: vince Piastri davanti a Norris. Terzo Leclerc

Come scrive tg24.sky.it: Doppietta McLaren sul circuito catalano di Montmelò, vicino a Barcellona. Il leader del Mondiale trionfa davanti al compagno di squadra. Sul podio anche la Ferrari del monegasco. Sesta l'altra Rossa d ...

F1, Gp di Spagna, doppietta McLaren: trionfa Norris, 3º Leclerc

Si legge su msn.com: Formula 1: Gp di Spagna fantastico per la McLaren, con Piastri vincitore e Norris al secondo posto, Leclerc terzo ...

F1, oggi si corre il Gp di Spagna - La gara in diretta

Da msn.com: Nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito del Montmelò. In pole position c'è Oscar Piastri ...