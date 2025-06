Formula 1 doppietta McLaren nel gp di Spagna | vince Piastri davanti a Norris Verstappen penalizzato chiude decimo

La McLaren brilla nel Gran Premio di Spagna, con Oscar Piastri che conquista la sua settima vittoria, seguito dal compagno Lando Norris. Una doppietta che riaccende le speranze dei tifosi e segna un momento cruciale in una stagione che promette colpi di scena. La penalizzazione di Verstappen lo costringe a chiudere decimo, aprendo la strada a una lotta serrata per il titolo. Sarà un campionato all'ultimo giro!

Doppietta della McLaren nel gran premio di Spagna di Formula 1. L'australiano Oscar Piastri, scattato dalla pole position, ha ottenuto la settima vittoria in carriera davanti al compagno di squadra Lando Norris, rafforzando la sua leadership in classifica mondiale (ora è a +10 proprio su Norris). Terzo il ferrarista Charles Leclerc, mentre Max Verstappen, che ha chiuso la gara al quinto posto con la sua Red Bull, scivola in decima posizione a causa di una penalità di dieci secondi, inflittagli dai commissari a causa di un contatto con la Mercedes di George Russell (quarto): ora l'olandese è staccato di 24 punti in classifica da Piastri.