Formula 1 al Gran premio di Spagna vince Piastri Terza la Ferrari di Leclerc

Un trionfo per la McLaren al Gran Premio di Spagna, dove Oscar Piastri conquista la vittoria in una gara da incorniciare. Al suo fianco, il compagno di squadra Lando Norris completa una straordinaria doppietta, mentre Charles Leclerc porta la Ferrari sul podio. Questo successo segna un momento cruciale nella stagione, evidenziando il ritorno prepotente della McLaren nel panorama della Formula 1. Aspettiamo con ansia come si evolverĂ questa sfida!

Doppietta McLaren nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona, vince la gara Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc. Settima l’altra Rossa di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formula 1, al Gran premio di Spagna vince Piastri. Terza la Ferrari di Leclerc

Leggi anche Formula Made in Italy: il Gran Premio di Imola tra tradizione e futuro - Il Gran Premio di Imola, simbolo della tradizione automobilistica italiana, ha riacquistato vita dopo la sua assenza dal calendario dal 2006.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°; F1, Gp Monaco 2025: diretta live gara; Formula 1, Gp di Spagna 2025: orari diretta tv e streaming; GP Spagna 2025 – Griglia di partenza: Piastri in pole, 2 decimi su Norris! Hamilton 5°, Leclerc 7°. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è arrivato terzo nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, vinto da Oscar Piastri

Segnala ilpost.it: Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc è arrivato terzo nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, corso domenica sul circuito di Montmeló: è stato preceduto dai due piloti della McLaren Lando ...

Formula 1, doppietta McLaren nel gp di Spagna: vince Piastri davanti a Norris. Verstappen penalizzato chiude decimo

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Doppietta della McLaren nel gran premio di Spagna di Formula 1. L’australiano Oscar Piastri, scattato dalla pole position, ha ottenuto la settima vittoria in carriera davanti al compagno di squadra ...

Risultati Completi F1 | Gran Premio di Spagna: Piastri P1 davanti a Norris e Leclerc, Verstappen P10

Riporta msn.com: Oscar Piastri took his fifth win of the 2025 Formula 1 season at the Spanish Grand Prix, winning from pole position ahead of Lando Norris and Max Verstappen. The strategy battle around the Circuit de ...