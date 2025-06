Forlì sfida Rimini in gara4 del derby di Romagna | obiettivo finale

Questa sera Forlì si prepara a scrivere un'altra pagina emozionante del derby di Romagna, sfidando Rimini in gara4. Dopo la vittoria di venerdì, l'obiettivo è chiaro: riportare la serie al Flaminio per una 'bella' decisiva. Questo match non è solo una competizione sportiva, ma rappresenta la determinazione e la passione di due città che vivono per il basket. Chi avrà la meglio? Non perdere l’emozione!

Forlì ha tenuto in piedi il derby di Romagna in semifinale. Questa sera (ore 20, diretta RaisportHDe RaiPlay), in gara4, proverà a bissare il successo ottenuto venerdì per riportare la serie al Flaminio per la ‘bella’ (mercoledì, ore 20,45). Seguendo così lo stesso copione dei quarti di finale contro Cividale di pochi giorni fa. È ciò che naturalmente auspicano i biancorossi. I quali, comunque, hanno trovato risposte positive dal primo incrocio tra le mura amiche, in grado di infondere ulteriore fiducia nei propri mezzi. Innanzitutto perché, in gara3, l’ Unieuro è riuscita a massimizzare gli sforzi profusi nel corso del match, conquistando la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì sfida Rimini in gara4 del derby di Romagna: obiettivo finale

