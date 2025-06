Forlì 2025-26 | strategie e obiettivi per la nuova stagione di serie C

Il Forlì si prepara a scrivere una nuova storia nella Serie C 2025-26! Mentre il countdown per l'iscrizione scorre, in viale Roma si sta già lavorando sodo per costruire una squadra competitiva. L'obiettivo? Mantenere la filiera vincente e continuare a entusiasmare i tifosi. In un contesto calcistico che premia la continuità, sarà interessante vedere come il club saprà valorizzare i propri talenti e affrontare le sfide future. Rimanete sintonizzati!

Il primo step, ça va sans dire, è ottemperare all’iscrizione al campionato di serie C – c’è tempo fino al 6 giugno –, ma intanto nella stanza dei bottoni di viale Roma si lavora alacremente alla composizione della rosa del Forlì 2025-26. Il cantiere è aperto, l’obiettivo nitido: trattenere la ‘filiera’ vincente. Ma procediamo con ordine passando in rivista ruolo per ruolo. Portieri. L’idea è quella di affidare le chiavi di casa nuovamente a Martelli, per il quale si proverà a rinnovare il prestito dalla Spal. Qualora gli estensi dovessero, invece, decidere di trattenere l’estremo difensore ex Corticella, il Forlì virerebbe su Francesco Raffaelli, classe ’05 di proprietà del Bologna, reduce dal prestito biennale in quel di Grosseto e rivelatosi uno dei migliori prospetti emergenti di tutta la serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì 2025-26: strategie e obiettivi per la nuova stagione di serie C

Altri articoli sullo stesso argomento

Forlì sfida la storia nei playoff 2025: Unieuro cerca il successo in gara5

Forlì sfida la storia nei playoff 2025, con l’Unieuro che cerca di vincere in gara 5 e sfatare un record negativo di trent’anni.

Cerca Video su questo argomento: Forlì 2025 26 Strategie Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Forlì 2025-26: strategie e obiettivi per la nuova stagione di serie C; Gran Premio di Monaco 2025: tra strategie discutibili e spettacolo mancato; Tumore alla bocca: nuove strategie immunoterapiche e “autodenuncia” del carcinoma orale; Hamilton: “Non mi spiego questo gap. Strategia non chiara, non sapevo per cosa lottassi”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media