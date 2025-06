Ford richiama 29 000 veicoli negli Stati Uniti

Ford lancia un campanello d’allerta: oltre 29.000 veicoli richiamati negli Stati Uniti per un potenziale problema di sterzo. Questo episodio mette in evidenza come la sicurezza stradale rimanga una priorità fondamentale nel settore automotive, soprattutto in un momento in cui i consumatori sono sempre più attenti alla qualità e all’affidabilità delle auto. Un promemoria che la sicurezza non è mai troppa: controllate il vostro veicolo!

ROMA (ITALPRESS) – Ford sta richiamando oltre 29 mila veicoli negli Stati Uniti a causa di un braccio di controllo staccato che potrebbe provocare una perdita di controllo dello sterzo e del veicolo, aumentando il rischio di incidenti. Lo ha comunicato National Highway Traffic Safety Administration. La casa automobilistica sta richiamando alcuni veicoli F-150 Lightning BEV 2024-2025, ha riferito l’Nhtsa. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

