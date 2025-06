’Forbes’ piccole e medie imprese al Padiglione delle Feste

Le piccole e medie imprese stanno vivendo un momento di rinascita, e l'evento "Forbes Small Giants" al Padiglione delle Feste di Castrocaro ne è la prova! Qui, imprenditori da tutta Italia si incontrano per scambiarsi idee e strategie innovative. Mentre il mondo si adatta a nuove sfide, questi protagonisti dimostrano come la creatività e la resilienza possano guidare il futuro dell'economia italiana. Scopri perché le PMI sono il cuore pulsante del nostro Paese!

Piccole e medie imprese di tutta Italia si sono date appuntamento al Padiglione delle Feste di Castrocaro, teatro della tappa romagnola di ‘Forbes Small Giants’. Un evento ideato da ‘Forbes Italia’ (la versione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle), organizzato in collaborazione con Confindustria Romagna per dare visibilità e valore alle imprese che rappresentano il cuore dell’economia italiana. Quei ‘piccoli giganti’ che, pur lontani dai riflettori delle multinazionali, si distinguono per solidità, qualità e capacità di generare valore nei territori in cui operano, anche in contesti complessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Forbes’, piccole e medie imprese al Padiglione delle Feste

