Fonte Nuova minorenne fa una giocata | chiusa sala scommesse

A Fonte Nuova, un minorenne è stato sorpreso a scommettere in una sala giochi, portando alla sospensione della licenza per il titolare. Questo episodio mette in luce un problema crescente: il gioco d'azzardo tra i giovani. Con le nuove normative sempre più severe, la responsabilità di proteggere le fasce più vulnerabili diventa cruciale. La questione è seria e merita attenzione: come possiamo garantire che i nostri ragazzi siano al sicuro da questa tentazione?

Il questore di Roma ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza al titolare di una sala slot a Fonte Nuova. All’interno del centro scommesse, infatti, al momento del controllo, i poliziotti hanno sorpreso un minorenne mentre puntava su una giocata sul terminale self service. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Fonte Nuova, minorenne fa una giocata: chiusa sala scommesse

