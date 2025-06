Fontanella cade in moto sulla strada per Calcio | ferito un 22enne

Domenica 1 giugno, un giovane di 22 anni ha avuto un brutto incidente in moto a Fontanella, ferendosi lungo la Provinciale 105. Questo episodio mette in luce un tema sempre più attuale: la sicurezza stradale. Con l’aumento del traffico e della velocità sulle strade italiane, è fondamentale sensibilizzare i giovani motociclisti. La prudenza può fare la differenza e salvare vite. Non sottovalutiamo mai la strada!

Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di domenica 1 giugno a Fontanella in seguito a una caduta dalla sua moto. L’allarme è scattato poco prima delle 14.30, lungo la strada Provinciale 105 che collega il paese con Calcio: sul posto in pochi minuti sono giunti un’ambulanza e un’automedica, mentre non è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che era stato allertato in un primo momento. I sanitari hanno prestato un primo soccorso al ragazzo, valutandone le condizioni con un codice giallo e disponendo il trasporto in ospedale. Del sinistro si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Treviglio: secondo le prime informazioni il 22enne avrebbe fatto tutto da solo e non ci sarebbero dunque altri veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fontanella, cade in moto sulla strada per Calcio: ferito un 22enne

